О дубляже в кино тюменцам расскажет Даниил Эльдаров

| Фото: со страницы международного кинофестиваля "Ноль плюс" во ВКонтакте | Фото: со страницы международного кинофестиваля "Ноль плюс" во ВКонтакте

На творческую встречу "Дубляж в кино" приглашают тюменцев международный кинофестиваль "Ноль плюс" в Центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис" (ул.Чернышевского 2а/12) 2 октября в 18 часов.

Ведущим встречи станет режиссер сериалов, актер театра и кино, актер и режиссер дубляжа Даниил Эльдаров. Именно его голосом мы привыкли слышать Мориарти в сериале "Шерлок", Капитана Америку в "Мстителях", По из сериала "Кунг-фу панда", Люка Скайуокера в сериалах "Звездные войны", Криса Эванса, Зака Эфрона, Оскара Айзека и многих других. Даниил Эльдаров исполнил более 700 работ в дубляже.

Необходима предварительная регистрация. Ее можно пройти здесь.