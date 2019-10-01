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Водитель иномарки погиб в ДТП на дороге Ялуторовск-Ярково

Происшествия, 12:00 01 октября 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

52-летний водитель машины Hyundai Accent погиб в ДТП на автодороге Ялуторовск-Ярково 1 октября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Трагедия произошла ночью на 45-м километре автодороги. Здесь столкнулись Hyundai Accent и грузовик Iveco.

По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу. За рулем находился 52-летний житель с. Боровинка Заводоуковского района. Мужчина скончался на месте.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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