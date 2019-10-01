Водитель иномарки погиб в ДТП на дороге Ялуторовск-Ярково
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
52-летний водитель машины Hyundai Accent погиб в ДТП на автодороге Ялуторовск-Ярково 1 октября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Трагедия произошла ночью на 45-м километре автодороги. Здесь столкнулись Hyundai Accent и грузовик Iveco.
По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу. За рулем находился 52-летний житель с. Боровинка Заводоуковского района. Мужчина скончался на месте.