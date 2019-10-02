В ТюмГУ назначен уполномоченный по правам студентов

| Фото: ШПИ во Вконтакте | Фото: ШПИ во Вконтакте

Новая должность, уполномоченный по правам студентов с особыми образовательными потребностями, введена в Тюменском государственном университете. Интересы студентов будет отстаивать Людмила Волосникова, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Деятельность уполномоченного позволит выявлять, а главное – устранять, не только отдельное несоблюдение прав личности, но и системные нарушения, - сказал ректор Валерий Фальков. - Университет по праву может претендовать на статус ведущего вуза страны, если мы сможем гарантировать доступ к образованию, равенство и продвижение для всех студентов, независимо от расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, возраста, состояния здоровья, вероисповедания".

Позицию уполномоченного по правам студентов с особыми образовательными потребностями займет директор Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ТюмГУ, почетный работник высшего профессионального образования, кандидат исторических наук, профессор кафедры общей и социальной педагогики Людмила Волосникова.

Она будет представлять ТюмГУ во Всероссийской ассоциации инклюзивных вузов, в которую недавно вступил университет.