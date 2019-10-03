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Более шестисот человек примут участие в акции "Чистый лес"

Общество, 08:21 03 октября 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 600 человек зарегистрировались для участия в акции "Чистый лес". Они уберут лес от мусора и повалившихся деревьев на территории государственного природного заказника регионального значения "Лебяжье", в Тюменском участковом лесничестве, урочище Тюменском в кварталах 29, 41, 42, 43, 44, 57, 58, 59, 74, 75 (9 км Червишевского тракта) на общей площади 20 га 5 октября, начало в 10 часов, сообщает департамент лесного комплекса региона.

Участников доставят к месту проведения акции автобусами. Департамент лесного комплекса продолжает принимать заявки от неравнодушных граждан, готовых приехать на своем транспорте. Схема проезда здесь.

Место и время сбора участников мероприятия можно уточнить по телефону 8 (3452) 427-632. Всех участников ждет горячий чай и полевая кухня. Поскольку на территории заказника действует режим особой охраны, участники акции обязаны соблюдать режим особой охраны, установленный законодательством.

Акция "Чистый лес" - ключевое в регионе мероприятие Всероссийской осенней акции "Живи, лес!". Ее проводит Федеральное агентство лесного хозяйства.

В Тюменской области специалисты департамента и подведомственных организаций до 31 октября проведут посадку леса, очистку от мусора, уход за посадками леса, сбор лесных семян, лекции и другие просветительские мероприятия.

Во всех лесничествах области пройдет 42 акции.

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# берегите лес , департамент лесного комплекса , очистка

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