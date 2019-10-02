Условное ЧП ликвидируют на Антипинском НПЗ

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Условную чрезвычайную ситуацию ликвидируют на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе пройдут в Тюмени 2 октября. В области стартовал второй этап всероссийской тренировки по гражданской обороне, сообщает региональное управление МЧС.

Напомним, всего с 1 по 2 октября к всероссийской штабной тренировке подключатся 26 муниципальных образований области.

С 1 октября по 1 ноября в регион проходит месячник гражданской обороны, в рамках которого запланированы открытые уроки в школах, посещение пожарных частей и другие мероприятия.