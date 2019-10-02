Уникальный воздуховод для экстренного спасения жизни используют тобольские медики

| Фото: пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Более 50 фельдшеров и врачей станции скорой медицинской помощи Тобольска отработали навыки по использованию уникального надгортанного воздуховода второго поколения на специальном манекене, сообщает пресс-служба областной больницы №3.

Мероприятие прошло в рамках программы непрерывного медицинского образования. Воздуховод изготовлен из медицинского термопластического гелеподобного прозрачного материала. По своей форме он представляет точный слепок гортаноглотки, благодаря чему изделие анатомично располагается в полости рта пациента, не вызывая смещения или сдавливания.

Этот один из самых современных способов оказания скорой медицинской помощи, который позволяет в считанные секунды восстановить проходимость дыхательных путей без каких-либо хирургических вмешательств и дополнительного оборудования. Например, врачи смогут обойтись без проведения трахеотомии или использования ларингоскопа при бессознательных состояниях, комах, травмах и других тяжелых состояниях пациента.

“Медицинское изделие нового поколения на сегодняшний день находится на оснащении всех бригад станции скорой медицинской помощи областной больницы №3. Процедура восстановления дыхательных путей очень востребована. В экстренных ситуациях при возможности использования этого воздуховода, бригада скорой помощи может сработать еще быстрее и слаженнее, с меньшим количеством возможных осложнений, при непосредственной угрозе его жизни”, — рассказал пресс-секретарь областной больницы №3 Дмитрий Уженцев.