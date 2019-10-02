Изобретение тюменских ученых завоевало золотую медаль в Севастополе

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Устройство для увеличения срока службы аккумулятора, созданное в ТИУ, было представлено на XV международном салоне изобретений и новых технологий "Новое время" в Черноморском высшем военно-морском училище, где отмечено золотой медалью, сообщает пресс-служба опорного вуза.

Пуско-зарядное устройство для увеличения срока службы и повышения надежности автомобильной аккумуляторной батареи путем контроля зарядного тока и напряжения разработано и изготовлено в Центре робототехники СИП в рамках проекта "Тюменская область — регион транспорта будущего".

Разработку представили авторы – руководитель Центра робототехники Вадим Костин и старший преподаватель кафедры электроэнергетики Владимир Орлов. Они выступили на круглом столе "Пути взаимодействия между изобретателями и производителями инновационной продукции с целью усиленной диверсификации производства оборонно-промышленного комплекса".

"Устройство планируется использовать в легковом и грузовом транспорте, эксплуатация которого ведется при критически низких или высоких температурах окружающей среды. Новизна в том, что ток зарядки будет зависеть от параметров аккумулятора и окружающей среды. То есть для подзарядки аккумулятора выполняется коррекция напряжения по температуре, а для снижения экстремальных токов разряда аккумуляторной батареи используется ионисторный блок", — рассказал Вадим Костин.