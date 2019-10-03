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Тюменцы пообщаются с коллекционерами на встрече "Клуба нумизматов"

Общество, 09:05 03 октября 2019

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Пообщаться с коллекционерами смогут тюменцы на встрече "Клуб нумизматов", которая откроется в ДНК "Строитель" 6 октября в 9 часов, сообщают организаторы.

Посетители смогут увидеть коллекционные новинки, старинные экспонаты, посмотреть раритеты, получить от коллекционеров консультацию и оценку предметов.

Экспонаты представят в нескольких направлениях: нумизматика (монеты и знаки), бонистика (бумажные деньги, банковские документы, ассигнации стран и народов), фалеристика (металлические значки), филателия (почтовые марки, конверты). Кроме того, любители старины представят советский антиквариат, предметы быта.

Стоимость билета — 110 рублей. Следующие встречи клуба пройдут 13, 20, 27 октября. Начало — в 9 часов.

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# выставка , коллекционер

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