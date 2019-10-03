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3 октября в Тюмени переменчивая погода с дождями

Общество, 07:30 03 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 13 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 3 октября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями в первую половину дня, а к вечеру станет пасмурно, возможны дожди.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-7 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду, к ночи направление изменится на западное.

Атмосферное давление 754-756 мм. рт. ст.

Заход солнца в 18 часов 8 минут. Долгота дня 11 часов 24 минуты.

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