3 октября в Тюмени переменчивая погода с дождями

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 13 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 3 октября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями в первую половину дня, а к вечеру станет пасмурно, возможны дожди.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-7 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду, к ночи направление изменится на западное.

Атмосферное давление 754-756 мм. рт. ст.

Заход солнца в 18 часов 8 минут. Долгота дня 11 часов 24 минуты.