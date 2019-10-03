Тюменские турагенты изучили опыт московских коллег

| Фото: Ассоциация туроператоров России | Фото: Ассоциация туроператоров России

Передовой опыт московских коллег изучили представители тюменской туриндустрии в рамках обучающей программы, организованной Агентством туризма и продвижения Тюменской области совместно с Ассоциацией туроператоров России.

Среди участников обучения были муниципальные служащие и туроператоры. Они посетили головной офис компании "Русский Экспресс". Знакомство с деятельностью крупного холдинга и технологическими новинками впечатлило группу. Представители индустрии из Тюменской области выразили заинтересованность в сотрудничестве с холдингом по всем продуктам: пакетным турам, отдельным услугам и динамическим турам Online Express. А также с FIT-express, площадкой для работы с индивидуальными бронированиями.

Спикерами выступили представители крупнейших туристических компаний России, специализирующихся на развитии внутреннего и выездного туризма, а также администраций Москвы и Московской области. Эксперты делились бизнес-секретами, последними технологиями в online-сфере, передовым опытом.

Семинар и мастер-класс на тему "Продающий контент и рассылки в личные сообщения в социальных сетях" провела для тюменцев руководитель SMM-направления интернет-магазина пакетных туров OnlineTours.ru Ольга Ермолина. С турагентами говорили о видах контента, особенностях каждого, разобрались в том, что любой может и должен быть продающим, а также научились делать даже из развлекательного поста продающий текст. Затронули и очень популярную тему "Личный бренд в соцсетях".

"Обучение было организовано на высшем уровне. Масса полезных знакомств, инсайтов, при этом не было перегрузки информацией. Замечательно, что нам довелось взаимодействовать с представителями туристических агентств Тюменской области. Опыт действительно бесценный", - поделился впечатлениями главный специалист отдела содействия инвестициям и развитию предпринимательства администрации Тюменского района Владислав Теньковский.

Полезным оказался визит и в компании "Академсервис" и UTS.group. С тюменскими турагентами обсудили их практику и проблемы, возникающие в регионе для активизации и увеличения внутреннего турпотока.

Гостям рассказали также об опыте в формировании и продвижении incoming и mice продукта компании, презентовали систему онлайн-бронирования "Академсервис" и поведали об особенностях договорной работы с агентами.

В холдинге UTS.group о тонкостях направления MICE в туризме тюменской делегации рассказала менеджер компании Мария Широкова, опыт и возможности принимающего иностранных туристов туроператора UTS.Russia представила Анжелика Голубева. Генеральный директор холдинга UTS Алексей Крылов поделился тем, как в региональных компаниях возможно правильно выстроить процессы постановки задач, выработки стратегии и целей компании для развития.

"Хотелось бы пожелать, что бы таких обучений становилось больше, потому что они дают возможность получить новые знания и технологии, а также пообщаться с коллегами туриндустрии и муниципальных служащих в сфере туризма и установить крепкие деловые связи", - отметил еще один участник программы, генеральный директор ООО "Академия навыков" Антон Палеев.

По итогам поездки у туроператоров родились свежие идеи. Так, например, МАУК "Арт-Вояж" планирует разработать брендовые маршруты в Ялуторовск "Путешествие в Блинную столицу России", в "Малый город больших людей" (по следам декабристов), а также тур с посещением бани правильного парения.

"Это пока рабочие названия. В ноябре на совете по туризму мы презентуем эти проекты. Также возникла идея провести рекламный тур для тюменских туроператоров. Пообщавшись с коллегами из бизнеса, мы поняли, что они нас не знают", - рассказала заместитель директора МАУК "Арт-Вояж" Анастасия Петелина.

Особенностью обучения стало погружение в среду, непосредственное общение с экспертами, в том числе членами Ассоциации туроператоров России.

"Уже второй год подряд Агентство туризма и продвижения Тюменской области поводит стажировку турсообщества за пределами региона у лучших экспертов отрасли. Сотрудничество с Ассоциацией туроператоров России позволяет сделать весь процесс максимально полезным и эффективным. В этом году мы расширили состав участников, включили представителей муниципальных образований. Это важно, потому что успех турпродуктов зависит не только от туроператоров, но и от территорий, где они формируются. Сотрудничая, мы сможем создать больше интересных маршрутов, которые привлекут интерес к нашему региону. Кроме того, в сфере туризма просто необходимы новые знания, подходы, нестандартное мышление и креативные идеи. Именно за этим мы обращаемся к лучшим экспертам", - прокомментировала директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.