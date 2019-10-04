Фонд "Под флагом добра" проведет обучение волонтеров Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экспериментально-практическая площадка для волонтеров пройдет в Тобольске с 5 по 7 октября, сообщает городской центр реализации молодежных и профилактических программ.

Региональное мероприятие фонда "Под флагом добра" пройдет при поддержке администрации города и программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел". В мероприятии примут участие социально ориентированные некоммерческие организации, участники волонтерских движений, работающих с детьми в трудной жизненной ситуации, детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Лучшие специалисты в области медицины, педагогики, психологии и культуры, известные методологи и эксперты в области социального проектирования обсудят с аудиторией особенности реализации социальных проектов, креативные решения и арт-техники. Слушатели смогут узнать, как придумать и реализовать валидный социальный проект, в чем особенности проектов, направленных на помощь детям в трудной жизненной ситуации, как планировать работу НКО, управлять финансами, организовать фандрайзинг и другое.

Кроме того, в рамках площадки будут организованы совместные с детской школой искусств им. А.А. Алябьева мероприятия по арт-терапии для воспитанников центра содействия семейному устройству, также спортивный мастер-класс для детей из социально-реабилитационного центра несовершеннолетних.

Как отметила начальник отдела по связям с органами государственной власти компании "СИБУР Тобольск" Елена Бельская, волонтеры — самые неравнодушные и вовлеченные люди.

"Мы с радостью поддерживаем проекты, направленные на популяризацию волонтерских движений и их развитие. Практическая площадка "Под флагом Добра" — это место встречи самых активных тоболяков, которые готовы делиться своими знаниями и энергией со всеми неравнодушными людьми", - отметила Елена Бельская.

Мероприятие состоится в центре "Моя территория" по адресу: ул.Красноармейская, 6/4.