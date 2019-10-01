Семьдесят шесть лет назад произошло восстание в лагере Собибор

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

14 октября 1943 года советский офицер, военнопленный Александр Печерский организовал и возглавил восстание в лагере смерти Собибор. Оно стало единственным успешным массовым побегом узников из нацистских концлагерей.

Собибор как конвейер смерти заработал 3 мая 1942 года. Почти одновременно с Собибором появились и другие лагеря смерти: Белжец (в марте) и Треблинка (в июле). Вместе с Хелмно (действовал с 8 декабря 1941 года) все они стали основными лагерями смерти, в которых нацисты уничтожили более трети европейских евреев.

В Собиборе уничтожили около 250 тыс. человек, выжили, благодаря побегу Печерского, 53. За 18 месяцев общая численность персонала лагеря составила около 100 эсэсовцев и 200 охранников-украинцев.

Александр Аронович Печерский проходил военную службу в 1931–1933 годах. Был призван 22 июня 1941 года, принимал участие в боевых действиях, был аттестован на техника-интенданта 2 ранга (лейтенант). Раненым попал в плен под Вязьмой в октябре 1941-го. В Собиборе находился с 23 сентября 1943 года до дня восстания – 14 октября. В 1943–1944 годах – в партизанах в Белоруссии. В 1944 году, после проверки, воевал в штурмовом батальоне до ранения.

Печерский прибыл в лагерь буквально через несколько дней после того, как несколько десятков голландских евреев были казнены за подготовку побега. 80 советских военнопленных должны были выполнять их работу и строить новые бараки.

Печерский опирался на подпольное движение, которое было организовано польскими узниками. Основной фигурой являлся Леон Фельдхендлер. Подполье главной своей целью видело распространение информации о положении на фронтах, о поражениях немцев, однако любые попытки оказывать сопротивление или сбежать сдерживал принцип коллективной ответственности узников. Они не умели обращаться с оружием.

Прибытие Печерского с группой военнопленных произвело сильный эффект. Выживший Кальмен Веврык писал: "У них был военный опыт. Они знали все про ружья, пули и т. д. Они не побрезгуют рукопашной схваткой". Как и все узники, Веврык был очень впечатлен Печерским: "Он буквально излучал властную уверенность и контроль".

План Печерского заключался в том, чтобы в промежутке с 16 до 17 часов 14 октября 1943 года шестью группами уничтожить как можно больше эсэсовцев и скрытно завладеть оружием. Затем, в 17 часов, общее построение, все направляются к главным воротам, как если бы таков был приказ немцев. Первая часть плана удалась: из 17 эсэсовцев были убиты 10. Из 120 охранников около 10 были убиты и более десятка ранены.

Около 17 часов, когда должна была начаться вторая часть восстания, один из немцев заметил труп убитого офицера, началась стрельба. С этого момента восстание приняло хаотический характер. На этом фоне Печерский обратился на русском языке к своим товарищам с призывом переходить к открытым действиям. Его речь, согласно словам выжившего очевидца Томаса Блатта, заканчивалась призывом: "Вперед, товарищи! За Сталина! Смерть фашистам!". Выживший Кальмен Веврык также упоминает Сталина – "Ура, за Сталина!" – и заявляет: "Сталин был нашим Богом тогда; каждый еврей искал в Сталине своего спасителя. Сначала один человек, затем двадцать и, наконец, многие-многие другие закричали: “Ура, за Сталина!”".

В лагере было около 550 узников, 150 из них не захотели или не смогли бежать (последние – те, кто работал в лагере 3), около 70 погибли при побеге. Таким образом, 320 человек бежали из Собибора, около 150 поймали немцы, еще 90 убиты польскими националистами. В итоге выжили 53 человека.

После восстания и побега лагерь был немедленно закрыт и снесен по приказу Гиммлера.