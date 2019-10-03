Тюменские проекты участвуют в голосовании Всероссийского конкурса лучших практик

| Фото: konkurs.smarteka.org | Фото: konkurs.smarteka.org

Шесть тюменских проектов претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России. Голосование и общественная оценка практик–лауреатов регионального этапа открыта на крауд-платформе Агентства стратегических инициатив.

Как рассказал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков, тюменские практики прошли региональный отбор и заинтересуют другие субъекты Российской Федерации.

"К примеру, в Тюмени действует Центр инноваций социальной сферы на базе инвестиционного агентства Тюменской области, социальные предприниматели проходят обучение у тренеров, затем мы сопровождаем их проекты, потому что у предпринимателей возникает много вопросов о развитии идей, их финансировании. Словом, используем системный подход, главная цель которого - не просто обучить предпринимателей, а обеспечить реализацию их проектов. Другой проект - "Школа программирования", где молодые специалисты могут переучиться или пополнить свои знания. Работу по их подготовке взял на себя регион, когда стало ясно, что ниша краткосрочных курсов не заполнена, а потребность в них есть. Каждый проект, представленный на всероссийский конкурс, уникален и не имеет аналогов", - подчеркнул он.

В номинации "Экология и бережливое отношение к природе" представлен биокластер "ЭКОЖИЗНЬ", в номинации "Поддержка бизнеса и развитие экспорта" тюменцы заявили подготовку социально предпринимательских проектов и формирование устойчивой экономической бизнес-модели социального предприятия. Внедрение модуля "Учет питания" информационной системы "Электронная школа" претендует на победу в категории "Цифровое развитие", в номинации "Туризм и культура" представлен национальный проект "Императорский маршрут". В номинации "Наука и образование" тюменцы заявили Школу программирования, а проведение занятий по туризму и скалолазанию детям с ограниченными возможностями представлено в номинации "Социальное благополучие".

Голосование открыто на специальной крауд-платформе и продлится до 31 октября. Интернет-пользователям предлагают ознакомиться с 380 практиками- лауреатами региональных этапов. Механизм голосования заключается в том, что каждый субъект Российской Федерации оценивает одну из представленных на голосование практик в каждой номинации за исключением практик своего региона. На федеральном этапе специалисты отберут 80 практик, которые оценит экспертное жюри конкурса.

Результаты конкурса объявят на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2020", который пройдет с 12 по 14 февраля, там же состоится церемония награждения.

Всего, по данным организаторов, для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России было представлено 1 тыс. 450 заявок.

Напомним, конкурс лучших социально-экономических практик проводится Агентством стратегических инициатив с 2016 года.