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Житель Ярково погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Происшествия, 10:41 04 октября 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

34-летний житель с. Ярково погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 3 октября. После столкновения с автобусом его машина загорелась.

ДТП произошло вечером на 112-м км трассы — в Ярковском районе. Здесь столкнулись автобус КАвз и автомобиль Mazda 6.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД Анжела Борисова, по предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу. После удара машина загорелась.

В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем автомобиля Mazda 6, скончался на месте.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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