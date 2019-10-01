Двести шесть лет назад русские и союзные войска победили в "Битве народов"

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

18 октября 1813 года русская армия вместе с союзниками одержала победу над наполеоновскими войсками в "Битве народов" под Лейпцигом. Поражение привело к вторжению союзников в 1814 году во Францию и к первому отречению Наполеона от престола.

Объединенная армия Шестой коалиции численностью около 300 тыс. человек подошла к Лейпцигу в октябре 1813 года. В ее составе были русские, австрийские, прусские и шведские войска.

В рядах противника было около 200 тыс. человек - французские, итальянские, бельгийские, голландские, польские части под командованием наполеоновского маршала и племянника польского короля Станислава Августа, князя Юзефа Понятовского, войсковые соединения государств Рейнской конфедерации и войска Фридриха I Вюртембергского.

4(16) октября союзная Богемская армия Шварценберга - 84 тыс. человек - под командованием русского генерала Михаила Барклая-де-Толли начала наступление на главном направлении по фронту Вахау-Либертвольквиц.

Против наступавших союзных войск Наполеон развернул 120 тыс. человек. После артиллерийской подготовки и ожесточенных боев к 15 часам французская кавалерия опрокинула боевые пехотные колонны союзников. Барклай-де-Толли прикрыл образовавшуюся фронтальную брешь частями русской гвардии и гренадерами из резерва Богемской армии, чем вырвал победу из рук Наполеона.

Несмотря на явный успех сражения 4(16) октября, французским войскам так и не удалось разбить войска Богемской армии до подхода подкреплений союзников.

Днем 4(16) октября к северу от Лейпцига выдвинулась Силезская армия под командованием прусского фельдмаршала Гебхарда Блюхера в составе 39 тыс. прусских и 22 тыс. русских войск вынудила французские войска отойти с рубежа Меккерн – Видерич.

Боевые потери в первый день сражения были огромны и составляли около 30 тыс. человек с каждой стороны.

К ночи 4(16) октября в район боевых действий выдвинулись две армии союзников: Северная под командованием шведского кронпринца Жана Батиста Жюля Бернадота (будущего короля Швеции Карла XIV Юхана) в составе 20 тыс. русских, 20 тыс. прусских и 18 тыс. шведских войск, и Польская армия русского генерала Леонтия Беннигсена в составе 30 тыс. русских и 24 тыс. прусских войск. Подкрепления французов составили всего 25 тыс. человек.

5(17) октября, Наполеон, оценив сложившуюся ситуацию не в свою пользу, обратился к руководству союзников с предложением о мире. Ответа не последовало. Весь день 5(17) октября прошел в эвакуации раненых и подготовке обеих противоборствующих сторон к решающей схватке.

Утром 6(18) октября союзные войска перешли в наступление по всему фронту на южном, восточном и северном направлениях. Французская армия упорно удерживала позиции в течение дня в ожесточенной битве против превосходящих наступающих сил союзных войск.

Тяжелые бои продолжались весь следующий день. В самый разгар сражения саксонский корпус, сражавшийся на стороне французской армии, в полном составе перешел на сторону союзников и развернул пушки против наполеоновских войск. Наполеон вынужден был к ночи 7(19) октября отдать приказ к отступлению через Линденау, западнее Лейпцига.

В четырехдневном Лейпцигском сражении, самом крупном сражении периода наполеоновских войн, обе стороны понесли большие потери.

Французская армия, по разным оценкам, потеряла 70-80 тыс. солдат, из них примерно 40 тыс. убитыми и ранеными, 15 тыс. пленными, еще 15 тыс. захвачено в госпиталях. Еще 15-20 тыс. немецких солдат перешли на сторону союзников. Наполеон смог привести обратно во Францию только около 40 тыс. солдат.

Потери союзников составили до 54 тыс. убитыми и ранеными, из них до 23 тыс. русских, 16 тыс. пруссаков, 15 тыс. австрийцев и 180 шведов.

Решающую роль в победе союзных армий сыграли действия русских войск, на которые легла основная тяжесть сражения.

Материал подготовлен на основе информации Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество".