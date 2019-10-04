Ишимские врачи спасли больше пациентов, перенесших инсульт

| Фото: tokb.ru | Фото: tokb.ru

34 процедуры по восстановлению кровотока в сосудах пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения провели врачи областной больницы № 4 города Ишима с начала года, это на пять тромболизисов больше, чем было сделано за 2018 год, сообщает пресс-служба больницы.

Возраст самого молодого пациента, которому врачи спасли жизнь при инсульте, - 44 года. Его доставили в больницу машиной скорой помощи из района. Время было очень важно.

Как сообщил врач-невролог Фируз Бахритдинов, самое главное в таких случаях оперативно провести все необходимые мероприятия. "При поступлении мужчина был в тяжелом состоянии, сознание и речь были нарушены, отсутствовало движение в левой части тела. "От двери до иглы" прошло семь минут. За это время мы обследовали пациента, провели компьютерную томографию головного мозга и начали тромболитическую терапию", - рассказал он.

Уже через полчаса у пациента началась динамика, в парализованных конечностях появилось движение, улучшилась речь. На девятый день мужчину выписали в удовлетворительном состоянии, он покинул отделение без посторонней помощи.

Инсульт головного мозга - опасная патология, которая нередко приводит к летальному исходу. А восстановление после него дается сложно. Тромболитическое лечение является при этом самым действенным методом. Тромболизис при инсульте помогает предотвратить неблагоприятные последствия. Согласно существующему в Тюменской области приказу о маршрутизации, все пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения госпитализируются в Первичный сосудистый центр областной больницы № 4 Ишима, где есть диагностическое оборудование, палаты интенсивной терапии и специализированные кадры.

Отметим, что снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – один из главных показателей национального проекта "Здравоохранение". Эффективность проведения жизнеспасающих процедур – одна из возможностей снижения смертности и инвалидизации пациентов, перенесших инсульт. Целевой показатель тромболитического лечения по стране составляет 5 %, однако в Тюменской области тромболизис при остром нарушении мозгового кровообращения проводится в 5,6 %. Положительное увеличение зависит как от медицинских работников, так и от знания населением первых признаков инсульта. Умение вовремя определить их дает возможность оказать максимально эффективную помощь в течение 4,5 часов от начала мозговой катастрофы.