Тюменским малышам вручили первый документ в День аиста

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Двойням и тройням областной столицы торжественно вручили свидетельства о рождении в День аиста в тюменском Дворце бракосочетаний 4 октября.

С двойным и тройным прибавлением в семье молодых родителей поздравил глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Поздравляю вас с самым светлым и с самым счастливым событием - рождением малышей в вашей семье. Рождение человека - это величайшее событие. Ваши дети пришли в этот мир, и пусть он станет от их прихода светлее и добрее! Пусть они сделают ваш дом счастливым и добрым!", - пожелал он.

Председатель комитета загса Тюмени Ирина Казакевич напомнила, что в первую пятницу октября отмечается Всемирный день улыбки, а дети озаряют дом улыбкой до 300 раз в сутки.

Богат улыбками дом Никитиных: в многодетной семье родились еще двойняшки Алиса и Вера. Рождения сестренок с нетерпением ждали старшие сестры - 19-летняя Катя и восьмилетняя Рита. Чтобы различать крошек, Рита решила сплести для них разные браслеты - этому ее научила старшая сестра. Впрочем, домочадцы утверждают, что девочки совсем разные.

"Алиса похожа на маму Дашу, а Вера похожа на папу Костю. Рождение сестренок - это чудо. Родители уехали, а через несколько минут папа позвонил и сказал, что они родились. Мы с Катей были очень счастливы!", - вспоминает Рита Никитина.

Кристина Янченко пришла на торжество со старшим сыном Ярославом - он старше сестер ровно на два года. Когда в семье рождается двойня, можно не спорить, какие им дать имена, убедилась мама троих детей.

"Муж хотел назвать дочь Александрой, а я долго не могла понять, какое хочу дать имя дочке. Зато не пришлось спорить. Александра и Марианна родились 12 марта - нам уже шесть с половиной, мы уже встаем!", - с гордостью похвасталась успехами дочерей тюменка.

По статистике мальчиков рождается больше, а вот в День аиста в "цветнике" оказались всего два маленьких парня - Виталий и Максим Михайлёвы.

Молодые семьи поздравили творческими номерами, вручили памятные подарки. От правительства Тюменской области родителям подарили книги "Земля больших людей".

С начала 2019 года к октябрю тюменский загс зарегистрировал 9 тыс. 700 новорожденных: сотрудники готовятся к появлению на свет десятитысячного младенца.

Ирина Ромашкина