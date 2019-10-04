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Дорожно-строительные компании УФО встретятся на выставке "Дорога 2019"

Общество, 14:21 04 октября 2019

uralupravtodor.rosavtodor.ru

Около 300 экспонентов подали заявки на участие в выставке "Дорога 2019". Международный выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" примет гостей выставки с 16 по 18 октября, сообщает Уралуправтодор.

В крупнейшем отраслевом форуме примут участие 264 дорожно-строительные компании и ведомства, что на треть больше числа участников 2018 года. Учитывая интерес к выставке, организаторы приняли решение о продлении регистрации для экспонентов до 7 октября.

Деловая программа "Дороги" рассчитана на три дня. В первый день состоится открытие и пленарное заседание — всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Второй день будет заполнен тематическими заседаниями секций, семинаров и круглых столов. В заключительный - подведут итоги крупнейшей в нашей стране коммуникационной площадки по вопросам дорожного хозяйства.

Планируется задействовать два выставочных павильона и площадку перед ним.

В основном павильоне разместится межведомственная экспозиция Росавтодора, государственной компании "Автодор" и ГИБДД. На этом стенде состоится и церемония открытия выставки. Само выставочное пространство будет разделено на блоки: безопасность дорожного движения, реализация в регионах страны национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", современные технологии и материалы в дорожном строительстве. Во втором павильоне будет представлена дорожно-строительная техника.

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# выставка , дороги , национальный проект Безопасные и качественные дороги

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