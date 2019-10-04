Тюменцы просят губернатора ускорить строительство развязок

фото: портал "Тюмень - наш дом" фото: портал "Тюмень - наш дом"

Ускорить строительство транспортных развязок и других объектов дорожной инфраструктуры на юго-западе Тюмени – с таким обращением жители микрорайона "Тюменская слобода" планируют обратиться к губернатору региона Александру Моору и главе города Руслану Кухаруку. Письмо от жителей есть в распоряжении редакции ИА "Тюменская линия".

Сбор подписей под письмом начнется 5 октября. Активисты, проживающие в многоквартирных домах на улицах Александра Протозанова, Василия Подшибякина, Вьюжной, Заполярной, Обдорской, Созидателей, Уездной и других, апеллируют к Генеральному плану и просят исполнительные органы власти как можно быстрее избавить их от пробок. В тексте обращения подчеркивается, что "Тюменская слобода" - динамично развивающийся район, который выбирают и молодые семьи, и пенсионеры.

"Сейчас здесь уже построены жилые комплексы "Гармония", "Ямальский-2", "Комарово", "Преображенский", "Легенда-парк", "Клевер-парк", а также достраивается "Интеллект-квартал". Его выбирают для жизни люди разных возрастов, молодые семьи, пенсионеры. Расположение района является уникальным с точки зрения близости к уже развитой инфраструктуре. Однако все эти преимущества сходят на нет из-за единственного серьезного минуса этого района – сложная обстановка на дорогах. Согласно Генеральному плану Тюмени запланировано строительство нескольких объектов транспортной инфраструктуры в районах Червишевского и Московского трактов. Недавно было анонсировано строительство второго полукольца, которое пройдет в южной части города. Мы просим вас ускорить эти планы, так как еще год ожидания станет критическим для жителей нашего района", - отмечено в письме.

Напомним, ранее инициативная группа жителей коттеджных поселков Комарово и Патрушево выступила против строительства развязки, предлагая альтернативные варианты, вплоть до переноса строительства в район кладбища.

В настоящее время, как отмечают представители "Тюменской слободы", владельцы элитного жилья составили свое обращение, в котором действуют якобы в интересах жителей многоквартирников, всеми правдами и неправдами затягивают строительство новых развязок.

"К сожалению, голос меньшинства из коттеджного поселка Комарово и деревни Патрушево звучит агрессивнее, а потому создается иллюзия, что жители района "Тюменская слобода" против планов развития транспортной инфраструктуры. Однако это не так", - отмечается в документе.

Жители "Тюменской слободы" предлагают как можно скорее начать проектирование и строительство автомобильной дороги Обход д. Ожогина (прямой выход на ул. Пермякова), транспортной развязки на пересечении федеральной трассы Р-254 и автомобильной дороги Обход д. Ожогина, транспортной развязки на Московском тракте (район "Субару-центра"), транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Обход Тюмени" и ул. Калинина, самостоятельного заезда в район "Тюменская слобода" с улицы Федюнинского (в сторону Московского тракта) на улицу Александра Протозанова, создание межквартальных проездов в микрорайоне Тюменская слобода, а именно продолжение улицы Спасской до пересечения с улицей Фармана Салманова и с выходом на Московский тракт, строительство съезда с федеральной трассы Р-254 в районе развязки Червишевского тракта на ул. Уездную, строительство транспортной развязки на пересечении ул. Престольной с Червишевским трактом, строительство транспортной развязки в районе Медицинского города (с улицей Мельникайте), строительство второго полукольца от развязки в районе ТЭЦ-2 до Московского тракта и других объектов.