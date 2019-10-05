Питерские театралы помогут тюменцам поставить инклюзивный спектакль

| Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте

В театральном центре "Космос" стартует второй этап лаборатории для людей с инвалидностью "Здесь я". Его участников ждет не только теория, но и практика.

Параллельно с серией мастер-классов и лекций по режиссуре, драматургии и актерскому мастерству они приступят к постановке спектакля. Премьера — 15 декабря.

С 5 по 10 октября эксперты лаборатории – режиссер Дмитрий Крестьянкин и драматург Элина Петрова из Санкт-Петербурга – проведут с участниками пятидневное обучение, по итогу которого создадут театральный эскиз будущего спектакля.

Продолжат работу с участниками руководитель лаборатории, театровед, член Ассоциации театральных критиков России Александрина Шаклеева и художник, художественный руководитель "Космоса" Мария Хайбуллина. Каждый участник сможет принять участие в создании спектакля в той или иной роли: от актера до декоратора.

Информация о том, что станет материалом для спектакля и какую форму выберут эксперты, пока остается в секрете.

Напомним, что инклюзивная театральная лаборатория "Здесь я" выиграла грант от Росмолодежи. Ее первый этап прошел в августа. Тогда тюменские event-менеджеры культурных событий, социальные психологи и педагоги обучились творческой работе с людьми с инвалидностью, пишет Мегатюмень.