Более семи тысяч кубических метров мусора собрали в Тюмени на субботнике

| Фото: Тюмень - наш дом во "ВКонтакте": vk.com/tmnourhome | Фото: Тюмень - наш дом во "ВКонтакте": vk.com/tmnourhome

Около 49 тыс. тюменцев приняли участие в городском субботнике 5 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отложив привычные дела, на уборку вышли 3 тыс. 764 хозяйствующих субъекта и 48 тыс. 964 горожанина. Участников обеспечили инвентарем, мешками и перчатками. В субботнике задействовали 41 единицу техники: грузовые автомашины и погрузчики.

Тюменцы отремонтировали и покрасили 1 тыс. 832 единицы малых архитектурных форм; посадили 29 деревьев и 69 кустарников, вырубили 1 тыс. 874 кв. м поросли, а также собрали и вывезли мусор с захламленных участков - всего 7 тыс. 68 куб. м мусора с общей площади уборки.