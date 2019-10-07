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Спецприз конкурса "Учитель года России - 2019" получил тюменец Виталий Ерохин

Общество, 11:03 07 октября 2019

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Специальный приз "За содействие гражданскому воспитанию и формированию культуры мира среди обучающихся" получил учитель физики средней общеобразовательной школы № 88 Тюмени Виталий Ерохин на церемонии награждения участников Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2019". Она состоялась в Государственном Кремлевском дворце 4 октября, сообщает Минпросвещения.

Учителем года стала преподаватель русского языка и литературы школы № 55 из Волгограда Лариса Арачашвили.

Абсолютным победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России" стала учитель-логопед московского Колледжа малого бизнеса № 4 Екатерина Балдина.

В конкурсе "Педагог-психолог России" победил специалист Республиканского центра образования Улан-Удэ Михаил Алагуев.

На торжественной церемонии вручили специальные призы: "За творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских больницах", "За настойчивость в достижении цели", "За социальное лидерство", "За профессиональное владение русским языком", "За мастерство в использовании современных цифровых технологий".

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# Учитель года-2019

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