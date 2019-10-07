Молодых тюменских ученых ждут на форуме "ТехноКульт"

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Регистрация на третий форум-акселератор "ТехноКульт" стартовала в Тюмени, сообщает пресс-служба ТИУ.

Мероприятие пройдет на площадке тюменского технопарка с 22 октября по 29 ноября. К участию приглашают молодых ученых, специалистов, студентов и аспирантов, желающих получить развитие своих научно-инновационных проектов с потенциалом коммерциализации.

22 октября форум откроет день инноваций. Участники познакомятся с историей успеха победителей конкурса инновационных проектов 2018 года, обсудят перспективы взаимодействия стартапов и корпораций с региональными и федеральными экспертами. Для участников акселерационной программы проведут установочную сессию.

"В течение месяца, с 26 октября по 24 ноября, авторы проектов, которые попадут в акселератор, будут проходить образовательную программу: это пять блоков, несколько контрольных точек, предварительная защита проектов. Лучшие будут отобраны на финал", — рассказал председатель оргкомитета форума Владислав Огай.

Программа включает лекции, тренинги, индивидуальные занятия по вопросам формирования проектной команды, привлечению инвестиций, коммерциализации инновационных проектов в Тюменской области.

Образовательную программу проведут эксперты федерального уровня: руководитель Института моделирования бизнеса "Мастер" Антон Язовских, эксперт-практик в области венчурного бизнеса и управления инновационными проектами Александр Семенов, руководитель группы акселерации Фонда "Сколково" (2012 –2014) Алексей Ермолин, руководитель акселератора "Большая разведка" Владимир Постников.

28 ноября состоится конкурс инновационных проектов. Финалисты защитят проекты перед профильными экспертами и потенциальными инвесторами, получат возможность выиграть специальные призы от партнёров и побороться за финансирование в партнёрских программах. Победителей конкурса назовут 29 ноября.

"Призовой фонд партнерских программ составит более одного миллиона рублей. Студенческая инновационная платформа ТИУ поддержит лучшие проекты, их авторы будут приглашены на финал конкурса "СИП-АП". Это позволит заявить о своем проекте перед экспертами СИПа и участвовать в получении дополнительного финансирования.

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области также отметит лучшие проекты, впоследствии их авторы могут стать резидентами технопарка и получить дополнительные субсидии на развитие проектов. В 2018 году список резидентов пополнили выпускники форума-акселератора Лев Малишевский, Арсений Жуков и Андрей Матюков.

Отметим, что выпускники "ТехноКульта" становятся победителями крупнейших конкурсов инновационных проектов. Например, проект гидравлического пакера, разработанный под руководством выпускника первого "ТехноКульта", доцента ТИУ Михаила Самохвалова стал лучшим на крупнейшем акселераторе Восточной Европы и России GenerationS, получив привлечение инвестиций в размере пяти млн. рублей.

"В прошлом году мы набрали около 60 проектных команд, в финал вышло 18 проектов. В этом году ожидаем не меньшее количество участников. Ограничений по участию нет, мы также ждем участников ТехноКульта прошлых лет, для них это возможность вывести свои проекты на новый уровень", добавил Владислав Огай.

Для участия в акселерационной программе форума-акселератора необходимо зарегистрировать на официальном сайте Технокульт.рф до 22 октября.