"Великая Победа: наследие и наследники" станет главной темой XVIII Филофеевских чтений в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

XVIII Филофеевские чтения откроются в Тюмени 18 октября. Они пройдут в рамках XXVIII Международных рождественских образовательных чтений и продлятся до 20 октября. Основным мероприятием станет Всероссийская научно-практическая конференция "Великая Победа: наследие и наследники".

Как сообщают организаторы, 18 октября в ДК "Нефтяник" запланированы пресс-конференция лауреатов конкурса и победителей в номинациях I (регионального) этапа конкурса "За нравственный подвиг учителя–2019" по Тобольской митрополии, подведение итогов конкурса. Заключительное пленарное заседание состоится в департаменте образования и науки Тюменской области.

Главной теме будет посвящен второй день чтений. 19 октября во всех высших образовательных заведениях Тюмени будут организованы круглые столы, на которых участники чтений обсудят такие темы, как: "Язык Победы: прошлое и настоящее", "Духовные и научные искания наследников Великой Победы", "Бессмертный тыл: из прошлого – настоящему", "Современный патриотизм: мысли и дела", "Патриотические ценности в сознании современной молодежи", " Победа в Великой Отечественной войне и Русская православная церковь".

В этот же день в актовом зале Духовно-просветительского центра Тобольской митрополии пройдет VII съезд по социальному служению "Потомки, достойные Великой Победы. Социальное служение Тобольской митрополии: история и современность".

Подробная программа здесь.