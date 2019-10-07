Тюменцы сойдутся в поэтическом баттле по творчеству Владимира Маяковского

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Около 50 заявок поступило от тюменцев на конкурс "Поэтический баттл", посвященный творчеству Владимира Маяковского, который откроется в Доме культуры "Водник" 12 октября в 12 часов.

"В прошлом году конкурс был посвящен 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского. В этот раз мы решили повторить его, потому что он прошел на ура, было много заявок", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник Дома культуры "Водник" Татьяна Кострыгина.

Она отметила, что желающих много. Тюменцы успевают заявить о своем участии, последний день приема заявок — 7 октября. Участники могут выступить в четырех номинациях: "Авторское чтение" (произведение собственного сочинения), "Чтение стихов Владимира Маяковского", "Литературная игра "Буриме"" (сочинение стихов на заданную рифму), "Акростих" (сочинение стихов, в которых начальные буквы в каждой строчке образуют какое-либо слово).

На поэтический баттл могут заявиться любители поэзии в возрасте от четырех лет. Победителей ждут дипломы и призы от партнеров конкурса. Желающие принять участие в "Поэтическом баттле" могут обратиться в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) или позвонить по телефонам: 45-47-29, 45-47-26, 45-93-44.

Инна Пахомова