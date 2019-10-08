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Открыта регистрация на конкурс "Лидеры России"

Общество, 10:30 08 октября 2019

организаторов конкурса "Лидеры России" | Фото: организаторов конкурса "Лидеры России"

Началась регистрация на конкурс "Лидеры России 2020". Для того чтобы стать участником конкурса управленцев, нужно зарегистрироваться здесь до 27 октября.

Как сообщают организаторы, "Лидеры России" позволяют получить возможность найти наставника, выиграть образовательный грант и подняться на новый профессиональный уровень.

Кстати, более 150 полуфиналистов, финалистов и победителей прошлых лет получили назначения на руководящие должности в федеральных и региональных государственных органах, крупных компаниях и госкорпорациях.

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# конкурс , Лидеры России

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