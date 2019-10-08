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Продолжается прием заявок на фестиваль-конкурс "Золотой микрофон"

Общество, 10:19 08 октября 2019

организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Прием заявок на региональный фестиваль-конкурс "Золотой микрофон" идет полным ходом, сообщает департамента культуры администрации Тюмени.

Организаторы конкурса просят обратить особое внимание на изменение контактного телефона штаба. По любым вопросам следует обращаться по номеру 8-902-818-83-23.

Подать заявку на участие можно в одной из следующих номинаций: "Инструментальное исполнительство", "Художественное слово" и "Вокал". В последней номинации появились новые направления: реп и битбокс.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку в период с 20 сентября по 28 октября и оплатить организационный взнос. Смотры пройдут с 1 по 3 ноября. Для участия в номинации необходимо представить один номер продолжительностью не более пяти минут.

Программа фестиваля обещает быть интересной и насыщенной. Традиционно проходят круглые столы и мастер-классы, а завершится событие ярким гала-концертом и церемонией награждения победителей.

Вся информация о фестивале-конкурсе "Золотой микрофон" с уточненной программой по каждой номинации будет размещена в официальной группе "ВКонтакте".

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# вокал , конкурс

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