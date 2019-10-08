Новое стерилизационное оборудование поступило в Ишимскую больницу

| Фото: пресс-служба Областной больнице № 4 | Фото: пресс-служба Областной больнице № 4

Паровой стерилизатор с автоматическим управлением появился в Областной больнице № 4 в Ишиме. Его установят дополнительно к уже имеющимся двум автоклавам меньшей производительности, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Прежнее оборудование поставлялось в 2013 году, и ввиду сильной загрузки периодически выходило из строя, - отметила старшая медицинская сестра отделения Тамара Гуськова. - Мы ежедневно обрабатываем до двух тысяч наборов. К нам на стерилизацию поступают расходные материалы не только из наших подразделений, но и районных больниц. Мы единственные, кто проводит комбинированную упаковку. Кроме того, у нас стерилизуются операционные наборы для хирургии, роддома, инструменты для первичной хирургической обработки для участковой службы, стоматологии, зубопротезирования, перевязочные наборы, расходные материалы для процедурных кабинетов".

Обработка инструментов в новом автоклаве теперь станет более бережной, а процесс будет проходить быстрее и легче для персонала. Кроме того, как сказала Тамара Гуськова, у нового оборудования есть загрузочные корзины, что позволит сотрудникам отделения избегать прямого контакта с горячим паром. А более вместительная прямоугольная камера на 560 л эффективно и безопасно обработает большее количество инструментов с учетом растущих требований к повторной обработке.

"Внедрение нового оборудования на всех этапах подготовки медицинских инструментов весьма актуально для успешного лечения пациентов, - подчеркнул главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев. - Мы используем в работе высокотехнологичное оборудование, требующее правильного обслуживания и использования качественного инструмента. До конца года новые стерилизаторы на 400 литров поступят и в три наши районные больницы в села Викулово, Абатское и Армизонское".