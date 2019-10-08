Математическая игра "Квадрат Декарта" получила федеральное признание

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Областная математическая игра "Квадрат Декарта" включена министерством просвещения в перечень статусных олимпиад, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Победители и призеры состязаний, включенных в перечень олимпиад школьников, могут получить льготы при поступлении в российские вузы.

Первая игра "Квадрат Декарта" прошла в ноябре 2014 года на площадке гимназии №1 и была задумана как интеллектуальное мероприятие для учащихся 6-8 классов, а также как один из элементов подготовки студентов педагогического направления. Организаторами игры выступили преподаватели кафедры алгебры и математической логики ИМиКН, студенты, будущие учителя математики. В первой игре участвовали 66 человек из 11 команд.

В дальнейшем количество участников и школ увеличивалось. Ученики гимназий 1, 12,16, школ 25, 26, 48, 37, 62, 17, 89, 63, а также школы одаренных ТюмГУ и физико-математической школы Тюмени стали играть в "Квадрат". Руководителями и кураторами команд становились школьные учителя математики. Студенты-математики также вовлекались в процесс организации соревнований школьников.

В 2016 году игра вышла на областной уровень. На отборочный тур прибыли команды из школ Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и других муниципальных поселений.

В 2019 году было принято решение об организации третьей площадки для Ишимской зоны. Организаторами в Ишиме стали студенты пединститута. В игре 2019 года приняли участие 70 команд.

В настоящее время начинается прием заявок на отборочный тур областной математической игры на кубок Института математики и компьютерных наук "Квадрат Декарта – 2020".