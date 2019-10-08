  • 8 октября 20198.10.2019вторник
  • USD64,8259
    EUR71,1464
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер юго-восточный

Михаил Котюков поддержал идею тюменских студентов создать сообщество "Молодые инженеры"

Общество, 15:27 08 октября 2019

https://www.tyuiu.ru | Фото: https://www.tyuiu.ru

Тюменский индустриальный университет выступил соорганизатором форсайт-сессии по созданию сообщества "Молодые инженеры" на международном форуме "Российская энергетическая неделя-2019" в Москве. Эту идею поддержал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, сообщает пресс-служба ТИУ.

Тюменские студенты совместно с фондом "Надежная смена" провели защиту дорожной карты сообщества и презентовали ее Михаилу Котюкову и министру энергетики Александру Новаку.

Итогом форсайт-сессии стала защита дорожной карты сообщества "Молодые инженеры" и презентация ее министру науки и высшего образования РФ.

"Наша задача вместе с вами такие программы запускать в вузах и за счет этого первичного ядра формировать онлайн-систему, в которой появилось бы предметное профессиональное наполнение", - сказал Михаил Котюков.

﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инженеры , Михаил Котюков , наука , ТИУ , энергетика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 08.10.2019Сто пятьдесят ишимцев пополнят ряды Российской армии
15:29 08.10.2019В Тюмени обучаются нейрохирурги не только из России, но из ближнего и дальнего зарубежья
15:27 08.10.2019Михаил Котюков поддержал идею тюменских студентов создать сообщество "Молодые инженеры"
15:16 08.10.2019Тренер из Тюмени стал финалистом всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям"