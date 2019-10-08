Михаил Котюков поддержал идею тюменских студентов создать сообщество "Молодые инженеры"

| Фото: https://www.tyuiu.ru | Фото: https://www.tyuiu.ru

Тюменский индустриальный университет выступил соорганизатором форсайт-сессии по созданию сообщества "Молодые инженеры" на международном форуме "Российская энергетическая неделя-2019" в Москве. Эту идею поддержал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, сообщает пресс-служба ТИУ.

Тюменские студенты совместно с фондом "Надежная смена" провели защиту дорожной карты сообщества и презентовали ее Михаилу Котюкову и министру энергетики Александру Новаку.

Итогом форсайт-сессии стала защита дорожной карты сообщества "Молодые инженеры" и презентация ее министру науки и высшего образования РФ.

"Наша задача вместе с вами такие программы запускать в вузах и за счет этого первичного ядра формировать онлайн-систему, в которой появилось бы предметное профессиональное наполнение", - сказал Михаил Котюков.