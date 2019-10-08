Тренер из Тюмени стал финалистом всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям"

| Фото: личная страница Дениса Пахомова во ВКонтакте | Фото: личная страница Дениса Пахомова во ВКонтакте

Тренер-преподаватель из областной столицы Денис Пахомов представит Тюменскую область в финале Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям" по итогам федерального заочного этапа.

Как сообщил финалист, в Тюмень из Заводоуковска он переехал семь лет назад и сразу стал преподавать спортивную борьбу и дзюдо в ДЮСШ "Тура". Он ведет занятия у детей старше семи лет, в двух спортивно-образовательных группах и в двух группах начальной подготовки.

Разработанную общеобразовательную программу и видео открытых занятий он представил после победы в городском и областном этапах на первый тур федерального заочного этапа конкурса "Сердце отдаю детям". Кроме него участниками обоих туров заочного этапа стали еще два педагога дополнительного образования из Тюменской области - Александр Буймов из Тобольска и Галина Гузенко из Заводоуковска. После представления жюри видеообращения "Мое педагогическое послание профессиональному сообществу" и прохождения онлайн -тестирования Денис Пахомов вошел в число десяти финалистов в "Физкультурно-спортивной" номинации.

"Очный этап пройдет также в два тура. Первый состоится в конце ноября в Пензе. Нужно провести открытое занятие. Надеюсь, что справлюсь с волнением от участия, чужой обстановки и смогу наладить контакт с незнакомыми ребятами, заинтересовать их. Не менее важно будет и активно работать на круглом столе, где предстоит обсуждать насущные вопросы нашей сферы. Время еще есть, и я планирую всерьез готовиться, чтобы занять достойное место", - рассказал Денис Пахомов.

| Фото: личная страница Дениса Пахомова во ВКонтакте | Фото: личная страница Дениса Пахомова во ВКонтакте

Ирина Кургузова