Конкурс среди беременных женщин проведут в Ялуторовске

| Фото: Перинатальный центр Тюмень во ВКонтакте | Фото: Перинатальный центр Тюмень во ВКонтакте

Первый конкурс среди беременных женщин пройдет в Ялуторовске накануне Дня матери, который отмечают 24 ноября.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила руководитель клуба "Отдыхаем всей семьей" Молодежного центра Ялуторовска Елена Петелина.

"В конкурсе могут принять участие жительницы Ялуторовска, имеющие срок беременности 28-32 недели. Обязательное условие – они должны наблюдаться у доктора и не иметь противопоказаний. Проект конкурса разработали специалисты комитета культуры администрации Ялуторовска и Молодежного центра. Сейчас идет прием заявок, который завершится за неделю до конкурса", - рассказала она.

В конкурсе беременных женщин смогут принять участие около 10 женщин. Для них подготовлены конкурсные испытания: хореография, дефиле в повседневной одежде, самопрезентация, семейный конкурс, выход в вечернем платье.

Как отметила Елена Петелина, не важно, какая беременность у женщины по счету, главное, чтобы она была здоровой и желала принять участие в конкурсе, который организован в рамках национального проекта "Демография".

Анжела Лебедева