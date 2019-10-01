Тюменских предпринимателей обучат гибким технологиям управления

| Фото: инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Программа бесплатных тренингов по гибким технологиям управления пройдет в администрации Тюменского муниципального района (ул. Московский тракт, 115) с 12 по 26 октября, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Проект школы бизнеса Тюменской области проходит в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" и включает в себя три лекции и два вебинара от ведущих экспертов и видных предпринимателей федерального уровня.

Первая живая лекция "Гибкие методологии управления проектами" начнется 12 октября в 10 часов. Спикером выступит Михаил Галейченко, собственник IT-компании ITOTDEL.PRO, основатель проекта installCRM.

Спикерами также выступят руководитель специальных проектов компании АО "Деловая Среда", финалист "Лидеров России" Игорь Носов, бизнес-тренер, основатель "Лаборатории профессиональной коммуникации" Юрий Павленко, основатель и владелец группы компаний "Шокобокс" Андрей Шарков.

Чтобы стать участником программы необходимо зарегистрироваться на сайте. По окончании программы участники получат сертификаты о прохождении школы.