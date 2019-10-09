  • 9 октября 20199.10.2019среда
  • USD64,8672
    EUR71,2372
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер юго-восточный

Анну Титяненко поблагодарили за спасение трехлетнего мальчика в Ишиме

Общество, 14:43 09 октября 2019

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Жительнице Ишима, студентке Омского медицинского колледжа Анне Титяненко за спасение трехлетнего мальчика, выпавшего с балкона, вручил благодарность глава Ишима Федор Шишкин, сообщает администрация города.

Инцидент произошел у дома №80 по ул. Паровозной в Ишиме 7 сентября. Анна Титяненко возвращалась из магазина и заметила, что с балкона третьего этажа падает ребенок. Она, бросив пакеты и сумки, ринулась на помощь и поймала мальчика, который не пострадал.

Вспоминая события того дня, девушка рассказывает, что в голове промелькнула мысль – любым способом не дать ему упасть. "Я должна, я обязана была это сделать. Когда ребенок был у меня в руках, испытала чувство облегчения", – рассказывает Анна.

Она несколько раз была в семье спасенного ребенка. У мальчика все хорошо, а его родные называет Анну Титяненко второй мамой.

Вручая награду девушке, глава Ишима поблагодарил ее за смелые и решительные действия, проявленное мужество и героизм. "Ваш поступок позволил сохранить здоровье и спасти жизнь малышу. Это достойный пример того, как нужно относиться к окружающим", – подчеркнул Федор Шишкин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , спасение , Федор Шишкин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 09.10.2019Природа Сибири станет визитной карточкой "ЗапСибНефтехима"
16:00 09.10.2019Ученые обсудят актуальные вопросы физической культуры и спорта в Тюмени
15:49 09.10.2019Тюменцы все чаще отправляют письма и посылки через курьерскую службу
15:38 09.10.2019Студсовет ТИУ признан лучшим на Урале