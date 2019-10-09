Анну Титяненко поблагодарили за спасение трехлетнего мальчика в Ишиме

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Жительнице Ишима, студентке Омского медицинского колледжа Анне Титяненко за спасение трехлетнего мальчика, выпавшего с балкона, вручил благодарность глава Ишима Федор Шишкин, сообщает администрация города.

Инцидент произошел у дома №80 по ул. Паровозной в Ишиме 7 сентября. Анна Титяненко возвращалась из магазина и заметила, что с балкона третьего этажа падает ребенок. Она, бросив пакеты и сумки, ринулась на помощь и поймала мальчика, который не пострадал.

Вспоминая события того дня, девушка рассказывает, что в голове промелькнула мысль – любым способом не дать ему упасть. "Я должна, я обязана была это сделать. Когда ребенок был у меня в руках, испытала чувство облегчения", – рассказывает Анна.

Она несколько раз была в семье спасенного ребенка. У мальчика все хорошо, а его родные называет Анну Титяненко второй мамой.

Вручая награду девушке, глава Ишима поблагодарил ее за смелые и решительные действия, проявленное мужество и героизм. "Ваш поступок позволил сохранить здоровье и спасти жизнь малышу. Это достойный пример того, как нужно относиться к окружающим", – подчеркнул Федор Шишкин.