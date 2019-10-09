Делегация Тюменской области представит АПК региона на выставке "Золотая осень"

Делегация Тюменской области представит агропромышленный комплекс региона на выставке "Золотая осень", которая пройдет в Москве с 9 по 11 октября.

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" организована Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, местом проведения главного аграрного события страны станут павильоны и открытые площадки ВДНХ. В этом году главный тематический вектор выставки — устойчивое развитие сельских территорий.

"Наши производители показывают высокий потенциал развития сельскохозяйственной отрасли на межрегиональных и международных выставках. Более четырех десятков медалей тюменские представители АПК получили на IX Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Подобные мероприятия — это всегда школа передового опыта, широкий круг экспертов, насыщенная деловая и конкурсная программы, возможность представить новинки потенциальным потребителям. Сегодня тюменская продукция поставляется в разные регионы страны и экспортируется в 14 стран мира. Одна из приоритетных задач, которая отражена и в национальном проекте, – дальнейшее увеличение объемов экспорта продовольственной продукции", - подчеркнул губернатор Александр Моор.

В этом году на выставке "Золотая осень" в составе стенда Картофельного союза России будет представлена продукция нового тюменского завода агрофирмы "КриММ": ассортимент из 15 позиций, а также около 12 различных сортов собственного элитного семенного картофеля.

ООО "Агрофирма "КРиММ" - один из крупнейших производителей картофеля в России. В сентябре текущего года был открыт завод по переработке картофеля. Это уникальный проект, не имеющий аналогов на территории нашей страны. Только за один год завод способен переработать более 30 тыс. тонн отборного сырья с наилучшими вкусовыми качествами, получив на выходе 15 тыс. тонн готовой продукции отличного качества.

Среди новинок - свежий очищенный картофель в различных нарезках fresh cut. Упаковка свежего очищенного картофеля в специальную барьерную пленку с модифицированной газовой средой позволяет сохранить свежесть и полезные свойства продукта до 10 суток без применения консервантов.

С 7 по 10 октября 2019 года завод также участвует в Международном выставочном проекте PIR Expo. Это главное профессиональное событие в индустрии гостеприимства в России и СНГ. "PIR Expo" включает в себя четыре международные специализированные выставки, охватывающие все ключевые направления развития индустрии HoReCa в России. Продукция из картофеля от тюменской агрофирмы представлена на выставке "ПИР-Ресторан".