Ученые выяснили принцип выбора романтического партнера в разных странах

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Ученые ТюмГУ совместно с зарубежными коллегами обнаружили связь между уровнем развития общества и выбором романтического партнера в разных странах, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Тренды в оценке привлекательности задают экономика и культура. По словам ученых, уровень развития стран и культурные параметры позволяют прогнозировать предпочтения в облике романтического партнера. Чем выше уровень развития общества, тем более значимыми в оценке привлекательности являются гибкие, социально заданные параметры внешности, например стиль одежды и поведение. В менее развитом обществе важны биологические параметры: запах, кожа, фигура.

"В исследовании участвовали 2 тысячи 740 респондентов из шести стран. Участники оценивали важность параметров внешности своего романтического партнера, используя специально разработанную шкалу", – рассказала один из соавторов исследования Елена Зарубко.

В качестве социально-экономических и культурных параметров развития общества учитывали индекс человеческого развития и ВВП на душу населения, показатели ценностей по Хофстеде, показатели ценностей эмансипации и культурно-ценностные ориентации по шкале Шварца. Страны, участвующие в исследовании, в зависимости от социально-экономического и культурного уровня развития объединили в кластеры, между которыми сравнили полученные показатели по предпочтениям: рост, цвет глаз, манера общения, жестикуляция, тип фигуры – респондентам был представлен большой список внешних параметров.

Результаты работы могут быть полезны психологам и специалистам по межкультурной коммуникации, оптимизирующим отношения в интернациональных парах.