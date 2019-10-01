Дарья Кудренко исполнит романсы в музее Словцова
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Студентка Тюменского государственного университета, выпускница музыкальной школы по классу академического вокала Дарья Кудренко исполнит романсы в музее Словцова 11 октября, начало в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.
Направление творчества Дарьи Кудренко — русский романс, советская песня. Организаторы музыкальной гостиной музея приглашают насладиться прекрасными мелодиями, посетить музейное кафе и выставки.
Телефон для справок 8 (3452) 45-35-90. Вход свободный.