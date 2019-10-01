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Дарья Кудренко исполнит романсы в музее Словцова

Общество, 08:40 11 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Студентка Тюменского государственного университета, выпускница музыкальной школы по классу академического вокала Дарья Кудренко исполнит романсы в музее Словцова 11 октября, начало в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Направление творчества Дарьи Кудренко — русский романс, советская песня. Организаторы музыкальной гостиной музея приглашают насладиться прекрасными мелодиями, посетить музейное кафе и выставки.

Телефон для справок 8 (3452) 45-35-90. Вход свободный.

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# Дарья Кудренко , музей Словцова , музыка

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