Тюменские спортсмены завоевали награды всероссийской спартакиады лиц с ПОДА

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Пять медалей завоевали тюменские спортсмены на всероссийской спартакиаде среди юношей и девушек по дисциплинам спорта лиц с ПОДА, сообщает ЦСП72.

В соревнованиях по шахматам победителем стала Елизавета Клочко, бронзовая награда у Никиты Мамича. В турнире по бадминтону у Елизаветы Клочко также первое место. Серебро завоевал Николай Василинец, замкнул тройку призеров Никита Мамич.

Соревнования проходили в Подольске в рамках 20-летия со дня образования Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Собравшихся приветствовали президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, заместитель министра спорта России Марина Томилова. Тюменские ребята пообщались с чемпионом Паралимпийских игр Руди Ван Ден Аббееле и президентом Европейского паралимпийского комитета Ратко Ковачичем.