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Огнеборцы региона участвуют в акции "Чистый лес"

Общество, 16:54 10 октября 2019

72.mchs.gov.ru

500 саженцев деревьев высадили сотрудники 24 отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области. Они стали участниками акции "Чистый лес", сообщает региональное управление МЧС.

Местом проведения акции стало Заводопетровское участковое лесничество. Пожарные высадили более пятисот саженцев деревьев. От мусора и поваленных деревьев очистили часть территории лесничества.

Ежегодное участие в подобных акциях стало доброй традицией в жизни огнеборцев, личный состав 24-го отряда всегда рад внести вклад в сохранение природы, ведь леса играют важную роль в нашей жизни, они не только оказывают влияние на жизнедеятельность человека, но и выступают гарантом экологической безопасности.

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# акция , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарные , чистый лес

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