Ишимского продавца привлекут к ответственности за продажу алкоголя подростку

| Фото: пресс-служба МО МВД России «Ишимский» | Фото: пресс-служба МО МВД России «Ишимский»

Продавца, реализовавшего алкоголь несовершеннолетнему, привлекут к административной ответственности в Ишиме. Нарушителя выявили сотрудники МО МВД России "Ишимский" совместно с волонтерами в ходе профилактического рейда по торговым точкам города, сообщает пресс-служба ведомства.

Продавцу грозит административный штраф до 500 тыс. рублей.

Подобные рейды полицейские проводят регулярно, они направлены на выявление и пресечение правонарушений, связанных с продажей алкогольной продукции подросткам.

Всего с начала 2019 года в Ишиме было выявлено 10 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним.