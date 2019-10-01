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Ишимского продавца привлекут к ответственности за продажу алкоголя подростку

Происшествия, 12:31 10 октября 2019

пресс-служба МО МВД России «Ишимский» | Фото: пресс-служба МО МВД России «Ишимский»

Продавца, реализовавшего алкоголь несовершеннолетнему, привлекут к административной ответственности в Ишиме. Нарушителя выявили сотрудники МО МВД России "Ишимский" совместно с волонтерами в ходе профилактического рейда по торговым точкам города, сообщает пресс-служба ведомства.

Продавцу грозит административный штраф до 500 тыс. рублей.

Подобные рейды полицейские проводят регулярно, они направлены на выявление и пресечение правонарушений, связанных с продажей алкогольной продукции подросткам.

Всего с начала 2019 года в Ишиме было выявлено 10 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним.

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# волонтеры , запрет на продажу алкоголя , полиция , рейд

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