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Тюменские пенсионерки перевели мошенникам семьсот тысяч рублей

Происшествия, 16:10 10 октября 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

70-летние пенсионерки стали жертвой мошенника. После сообщения о ДТП с участием родственников, они перевели неизвестным лицам 700 тыс. рублей, сообщает городская полиция.

Звонивший пенсионеркам мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что их сын совершил дорожно-транспортное происшествие. Авария серьезная и со смертельным исходом. Во время разговора неизвестный потребовал перевести определенную сумму денежных средств на указанный банковский счет. Доверчивые гражданки выполнили все указания звонившего и перевели сумму через банкомат. Затем потерпевшие поняли, что они разговаривали с мошенником. Общая сумма ущерба составляет около 700 тыс. рублей.

Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание злоумышленников.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Стражи правопорядка напоминают, что ни в коем случае нельзя переводить деньги, получив инструкции от неизвестных. Мошенники могут представиться и сотрудниками банка, и администрации, и правоохранительных органов, и оздоровительных центров, и даже работниками телевидения. Следует немедленно прекратить разговор, рассказать об этом родственникам, а также немедленно сообщить информацию в полицию по номерам - 8 (3452) 291-600, либо 02.

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# мошенничество

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