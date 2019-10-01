Для садоводов и огородников Тюмени пройдут бесплатные занятия

| Фото: Тюменского отделения Союза садоводов России | Фото: Тюменского отделения Союза садоводов России

Школа садоводов и огородников начнет работать в здании Тюменского лесотехнического техникума 25 октября, сообщает Тюменского отделения Союза садоводов России.

Зачисление в школу идет каждую среду и пятницу с 17 до 18 часов 30 минут и продлится до 23 октября по адресу: ул. Орджоникидзе, 7/1.

Социальный проект "Школа садовода" действует в Тюмени и Тюменской области третий год. За это время число слушателей проекта в Тюмени выросло до 120 человек.

Главная задача "Школы садовода" - популяризация производства экологически чистых продуктов путем обучения по программам "Секреты овощной грядки" и "Органическое земледелие – правила высокого урожая". Слушатели получают знания по таким направлениям, как выбор сорта высокоурожайных овощных и зеленных культур, правильная подготовка почвы, выращивание рассады и размещение культур на участке.

Участники смогут узнать, как правильно организовывать посадку и посев, находить качественные саженцы плодовых деревьев и кустарников, организовывать уход и подкормку, систему полива, как повышать урожайность популярных овощных и плодово-ягодных культур и многое другое.

Телефон для справок 8 (3452) 38-18-12 с 17-00 до 18-00 часов.