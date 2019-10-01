В Тюменском районе учителя отстранили от работы после конфликта с учениками

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Учителя ОБЖ Боровской школы №2 уволили после конфликта с 9-классниками во время урока 10 октября. Фрагмент инцидента, где учитель допускает оскорбления в адрес школьников, в том числе и нецензурные слова, был выложен в соцсеть.

Как прокомментировали в управлении образования Тюменского района, организована служебная проверка. Педагог уволен по статье 336 "Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим работником - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника".

"Учитель ОБЖ работал в школе с февраля 2019 года, имеет высшее педагогическое образование, принадлежит к казачьей общине. Ранее опыта работы в школе не имел, - рассказала начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина. - Раньше ничего противоправного за ним не замечали. Сейчас комиссия проверяет визитные тетради. Его уроки проходили на высоком методическом уровне, дети были всегда довольны, говорили, что уроки ОБЖ стали намного лучше и интереснее. Ничего не предвещало беды. Мы всегда такие вещи отслеживаем. Это произошло утром 10 октября. Дети признались, что они сами спровоцировали его, но это учителя никак не оправдывает".

По словам Ольги Буториной, сейчас задача комиссии специалистов районного управления образования и педагогов Боровской школы - нивелировать последствия инцидента. С 9-классниками работает психолог. Проводится проверка в школе, изучается документация, в частности, насколько отрабатывался кодекс педагогической этики.

"Мы глубоко возмущены тем, что произошло. Такого не должно было быть с нашими детьми", - резюмировала Ольга Буторина.

Анжела Лебедева