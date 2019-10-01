Гиды TMN 55+ проведут осеннюю экскурсию для тюменцев и гостей города

| Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение"

ГидыTMN 55+ проведут авторский маршрут под поэтичным названием "Закружилась в осени Тюмень" 11 октября, начало в 12 часов, сообщает Областной геронтологический центр.

Гид Людмила Суппес будет ждать участников экскурсии у Областная научная библиотека им. Менделеева

Проезжая по главной улице Тюмени, экскурсанты увидят живописные виды старинной части города. Неповторимая архитектура домов 19 века и необычные исторические факты о Тюмени уведут за собой участников экскурсии в глубь времен.

Кроме того, пассажиров туристического маршрута ждет приятный сюрприз от организаторов и экскурсовода.

Напомним, социальный проект "ГидыTMN55+" Тюменского регионального Благотворительного фонда "Старшее поколение" является победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Более подробная информация о деятельности проекта по телефону: (3452) 30-39-59.