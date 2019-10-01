Краеведческая викторина проходит в Тюмени

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Тюменцев приглашают принять участие в краеведческой викторине, составленной по материалам уличной экспозиции "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника", которая расположена на Текутьевском бульваре.

Как сообщает Центральная городская библиотека, викторина проводится по 30 ноября включительно в трех возрастных группах: дети 7-14 лет; молодежь 15-30 лет; взрослые от 31 года и старше.

Для школьников 7-14 лет предполагается проведение в библиотеках цикла краеведческих уроков с последующим письменным или электронным тестированием. Молодежь и взрослые читатели могут ответить на вопросы викторины как на бумажном носителе, который можно получить в любой библиотеке, так и в онлайн-режиме на официальном на сайте МАУК "ЦГБС". Там же можно узнать все подробности, связанные с проведением викторины.

Победителями будут считаться те, кто правильно ответит на все вопросы. В викторине предусмотрено три главных приза: для 7-14-летних участников – планшет; для возраста 15-30 лет – электронная книга; для всех, кто старше 30 лет – электронный фитнес-браслет.

Приз достанется счастливчику в ходе розыгрыша по отрывным купонам, который начнется 21 декабря в 12 часов на площадке перед Литературно-краеведческим центром (ул. Первомайская, 14). В состав призового фонда также входят книги, флешки, сладкие призы, детские игрушки, календари карманные. Остальные участники получат дипломы.