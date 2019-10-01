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Тюменских водителей предупредили об ограничении стоянки транспорта

Общество, 09:15 14 октября 2019

www.tyumen-city.ru

Дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" установят с 1 ноября 2019 года в районе домов №№ 34, 34-а по ул. Самарцева в Тюмени.

Как сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города, решение, ограничивающие стоянку транспорта, принято территориальной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Калининского административного округа администрации Тюмени.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

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# дорожное движение

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