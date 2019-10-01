Тюменская студентка представит округ на конкурсе профмастерства строителей в Казани

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Студентка Тюменского индустриального университета, боец студенческого строительного отряда "Веста" Александра Зырянова представит УФО на конкурсе профмастерства строителей "Труд-Крут" в Казани с 21 по 24 октября, сообщает Тюменский областной студенческий отряд.

В 2018 году Александра Зырянова принимала участие во Всероссийском конкурсе "Труд-Крут" в Растове-на-Дону в качестве штукатура-маляра. Тогда команда показала блестящие результаты и заняла второе место.

"Считаю, что это прекрасный способ показать себя, как будущего специалиста. К тому же на "Труд-Крут" есть возможность встретится с компетентными экспертами и с друзьями, которые тоже участвуют в этом конкурсе, представляя свои округа", - поделилась конкурсантка.

После конкурса профмастерства в Казани участники сразу отправятся в Москву, где с 25 по 27 октября состоится Всероссийский слет студенческих отрядов, приуроченный к 60-летнему юбилею движения студенческих отрядов в стране и 15-летию современного этапа своего развития. В нем примут участие более шести тысяч человек из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии.