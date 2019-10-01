Спектакль Тобольской драмы можно увидеть на портале "Культура"

| Фото: Тобольский драматический театр во ВКонтакте | Фото: Тобольский драматический театр во ВКонтакте

Прямую трансляцию комедии А. Островского "На бойком месте" Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова начнет на портале "Культура.РФ" 13 октября в 18 часов по местному времени, сообщает Тюменское концертно-тетральное объединение.

Ссылка станет активной в день показа спектакля.

Как рассказали тобольские актеры, в этом спектакле есть все, что должно быть в хорошей классической комедии: настоящий юмор, лишенный натужного комикования; яркие характеры, сыгранные живо и неоднозначно; сегодняшние акценты, вполне обоснованно извлеченные из самого текста.

Так, хитрый и хваткий жулик Бессудный, прикидывающийся этаким дремуче простодушным мужиком, с холодным равнодушием заставляет и жену, и сестру весьма фривольно развлекать потенциальных жертв. Правда, обе они тоже не лыком шиты. И если откровенно ушлая, цепкая бабенка Евгения всегда была примером изворотливости и лживости, то ее тихая, скромная свояченица обычно оказывалась лишь жертвой чужих интриг. Здесь все лицедействуют почем зря, используя по полной программе преимущества "бойкого места".

Режиссер-постановщик спектакля - Валерий Медведев, художник-постановщик – Виктор Моор.