В федеральный акселератор технологических стартапов прошли тридцать пять тюменских проектов

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В федеральный акселератор технологических стартапов "Большая разведка – 2020" прошли 35 проектов Тюменской области, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

На площадке Тюменского государственного университета впервые прошла акселерационная программа "Большая разведка. Тюмень" с 4 по 6 октября. Участники узнали, как оценивать идею, тестировать гипотезы, анализировать рынок и потребителей, определять конкурентное преимущество, привлекать финансирование, грамотно подавать свою разработку экспертам и инвесторам и многое другое.

Мастер-классы провели эксперты "Большой разведки" Дмитрий Шишкин, Владимир Постников, Ольга Андреева и эксперт ФРИИ Михаил Авдеев. Кроме того, в рамках акселератора прошли открытые лекции с участием Николая Косвинцева, руководителя направления "Экосистема НТИ" Агентства инвестиционного развития Пермского края, и Игоря Безукладникова, сооснователя компании "Ф2 Инновации", исполнительного директора Федерального центра робототехники.

Итогом акселерационной программы стал демодень, в течение которого участники презентовали свои разработки. Проекты оценивали приглашенные эксперты, предприниматели и бизнес-тренеры из Тюмени, Перми и Екатеринбурга, представители департамента инвестиционной политики Тюменской области и Западно-Сибирского инновационного центра, компаний АО "Мостострой-11", ГК "ТюмБИТ" и "Ф2 Инновации".

По мнению экспертов, большинство проектов имеет потенциал и высокую мотивацию для дальнейшего развития. По итогам защиты и активных обсуждений призовой фонд в размере 200 тыс. рублей разделили: проект "Экспресс-способ определения антибиотикорезистентности бактерий", ароект "Контроль изображений – ArtFrame", проект "Автоматизация презентаций – Presentex" и проект "Электрический лонгборд – DarkHorse".

Приглашение для участия в конкурсе-акселераторе "Большая разведка – 2020" получили: проект "Экспресс-способ определения антибиотикорезистентности бактерий", проект "Контроль изображений – ArtFrame", проект "Автоматизация презентаций – Presentex", проект "Устройство для автоматизации передачи показаний ESCAN"

"Прошедший технологический акселератор – важное мероприятие в предпринимательском треке университета. Когда речь идет о технологических бизнесах, важно на самом раннем этапе предоставить команде проекта качественную экспертизу от действующих технологических предпринимателей и представителей экосистемы поддержки, поэтому столь важно проводить подобные акселерационные программы. А еще очень приятно видеть среди наиболее успешных проектов победителей проектных марафонов MAKERTHON", - сказал руководитель бизнес-акселератора ТюмГУ Александр Ермаков.