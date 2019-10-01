В тюменской колонии №2 прошел шахматный турнир

| Фото: 72.fsin.su | Фото: 72.fsin.su

В шахматном турнире приняли участие заключенные, отбывающие наказание в исправительной колонии №2. В соревновании приняли участие 98 человек, в турнире участвовал один из приглашенных родственников, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

С каждым разом количество участников увеличивается и поклонников этого вида спорта становится все больше, отмечают в управлении. Игра была напряженная, и, чтобы немного расслабить игроков, силами коллектива клуба ИК-2 УФСИН России по Тюменской области, была организована небольшая концертная программа.

По окончанию турнира победители были награждены грамотами и ценными призами, а для всех присутствующих организовано чаепитие, на котором, осужденные могли провести время со своими близкими родственниками: родителями, женами.